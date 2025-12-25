Arriviamo al 2026 con alle spalle un 2025 complicato per le famiglie in precarietà abitativ a. Continuano ad essere preoccupanti i dati relativi alle famiglie in povertà assoluta e in affitto. Gli sfratti ormai sono stabilizzati sulle 40.000 sentenze e le oltre 20.000 esecuzioni con la forza pubblica. Nonostante le 70.000 case popolari, in Italia, chiuse e inutilizzate per mancanza di manutenzioni, centinaia di migliaia le famiglie nelle graduatorie. Con questo portato in Italia affronteremo la questione abitativa, casomai aggravata. Ancora in assenza di un Piano casa nazionale, nonostante annunciato ogni due mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si apre un nuovo anno duro per le famiglie in precarietà abitativa: poche risposte, molti profitti ai privati

