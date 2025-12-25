Serie A Natale senza pallone ma non senza lavoro | la Juve si allena anche il 25

La Serie A si ferma sul piano delle partite, ma non su quello della preparazione. Anche senza il Boxing Day, esperimento accantonato dopo un solo tentativo, il calendario resta implacabile: tre turni in tredici giorni dopo la finale di Supercoppa e pochissimo margine per rallentare. È il motivo per cui molte squadre hanno deciso di non staccare del tutto nemmeno a Natale. Juve, Natale al campo: scelta netta di Spalletti. La decisione più chiara arriva dalla Juventus. I bianconeri, rilanciati dalle vittorie contro Bologna e Roma, non vogliono disperdere quanto costruito. Luciano Spalletti ha scelto la linea dura: allenamento anche il 25 dicembre, perché la sfida con il Pisa è dietro l’angolo e si gioca già sabato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

