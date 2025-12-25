Nuovo appuntamento oggi – giovedì 25 dicembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ceylin e Ilgaz ritrovano il filmato delle telecamere di sicurezza della facoltà dell’università dove studiavano Ceylin, Engin e Tulin. I filmati risalgono al giorno dell’omicidio di Servet, e Ceylin, mentre riguarda i filmati, scopre che Engin, quel giorno, aveva avuto un confronto con l’uomo. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 29 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, replica puntata 25 dicembre in streaming | Video Mediaset

