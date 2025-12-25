Diversi gatti sarebbero morti, e il sospetto è che si tratti di avvelenamento, all’angolo tra via Celommi e viale Primo Vere. E’ quanto si legge in un post condiviso dagli Animalisti volontari Pescara. Nel post la persona che lo ha pubblicato parla di una telefonata ricevuta e di una corsa fatta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Segnalati gatti morti in via Celommi, la denuncia: "Sono stati avvelenati"

Questi sono i due "terribili cani' segnalati come "aggressivi" e "assassini di gatti" ... Mancano da 4 giorni e ,vista la situazione e l'odio scatenato nei loro confronti,siamo veramente preoccupati. Se qualcuno li vedesse,mi scriva in privato al 373 763 2718 - facebook.com facebook