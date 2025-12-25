Scorta del Papa | ecco il reparto speciale che protegge il Pontefice durante gli spostamenti

Città del Vaticano – Durante le apparizioni pubbliche del Papa, soprattutto nelle grandi celebrazioni in Piazza San Pietro o durante i viaggi apostolici, l’attenzione dei fedeli viene spesso catturata da un gruppo di uomini vestiti di nero che cammina davanti alla Papamobile, con auricolari, sguardo vigile e movimenti rapidi. Non indossano le uniformi storiche della Guardia Svizzera, né quelle della polizia vaticana. Eppure rappresentano il primo e più diretto scudo di sicurezza del Pontefice. Si tratta del reparto di protezione ravvicinata del Papa, una sezione altamente specializzata del Corpo della Gendarmeria Vaticana, incaricata esclusivamente della sicurezza personale del Santo Padre negli spostamenti esterni e negli eventi pubblici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Papa Leone XIV a sorpresa in Senato, ecco la dedica lasciata dal Pontefice – Il video

Leggi anche: Morte di Daniela, ecco gli spostamenti del marito

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ecco gli ultimi listini 2025. Per fare scorta di verdura buonissima e per gli ultimi cesti regalo. Ma anche per farsi due coccole dolci . #cascinapapamora #lepapamorine #langheexperience #unescoworldheritage #agriturismopiemonte #terranostra #listinocos - facebook.com facebook