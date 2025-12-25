Scorta del Papa | ecco il reparto speciale che protegge il Pontefice durante gli spostamenti

25 dic 2025

Città del Vaticano – Durante le apparizioni pubbliche del Papa, soprattutto nelle grandi celebrazioni in Piazza San Pietro o durante i viaggi apostolici, l'attenzione dei fedeli viene spesso catturata da un gruppo di uomini vestiti di nero che cammina davanti alla Papamobile, con auricolari, sguardo vigile e movimenti rapidi. Non indossano le uniformi storiche della Guardia Svizzera, né quelle della polizia vaticana. Eppure rappresentano il primo e più diretto scudo di sicurezza del Pontefice. Si tratta del reparto di protezione ravvicinata del Papa, una sezione altamente specializzata del Corpo della Gendarmeria Vaticana, incaricata esclusivamente della sicurezza personale del Santo Padre negli spostamenti esterni e negli eventi pubblici.

