Tempo di lettura: < 1 minuto Una persona ha perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due veicoli. Il grave incidente è avvenuto nella galleria Santa Maria di Pozzano, situata al km 3.300 della strada statale 145. Le cause del violento impatto sono in corso di accertamento: al momento la galleria è chiusa al traffico. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scontro tra due veicoli, una persona deceduta

