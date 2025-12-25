Scontro in campo con gli amici poi l’arresto cardiaco | muore così a 15 anni

Un pomeriggio di festa che si trasforma in tragedia, nel silenzio improvviso di un campetto di periferia e nella corsa disperata verso l’ospedale. La città di Pordenone si è svegliata il giorno di Natale con una notizia che ha colpito duro famiglie, amici e mondo dello sport giovanile. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 dicembre, mentre un gruppo di ragazzi stava giocando a calcio in un campetto dell’area delle case popolari lungo la Pontebbana. Durante uno scontro fortuito di gioco, un ragazzo di 15 anni si è accasciato a terra, colpito da un improvviso arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

