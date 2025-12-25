Scontro auto-lupo l’animale non ce l’ha fatta | è il secondo caso in 10 giorni

Nel pomeriggio di mercoledì 24 dicembre, lungo la strada statale 12 del Brennero e dell’Abetone, un’automobile ha travolto e ucciso una giovane lupa di circa un anno e mezzo intenta ad attraversare la strada. È successo all’altezza di Fornaci, località del comune di Volano, nello stesso punto in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

