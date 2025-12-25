Scivola dalla seggiovia e precipita per 10 metri a Piancavallo 32enne in gravissime condizioni a Udine

Per motivi ancora non del tutto chiariti, l'uomo è scivolato sotto la barra di sicurezza della seggiovia precipitando da un'altezza di circa 10 metri. Il 32enne ha impattato con una violenza sul cemento di un pilone della seggiovia riportando lesioni gravissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Scivola dalla seggiovia e precipita per quattro metri: grave un 30enne Leggi anche: Scala una parete con un amichetto ma scivola e precipita per cento metri, muore sul colpo un bimbo di 10 anni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Scivola dalla seggiovia e precipita per dieci metri: 30enne in gravissime condizioni; Precipita dalla seggiovia su un blocco di cemento, gravissimo un 32enne: era rimasto impigliato con uno scarpone nella rete sotto il.... Scivola dalla seggiovia e precipita per 10 metri a Piancavallo, 32enne in gravissime condizioni a Udine - Per motivi ancora non del tutto chiariti, l'uomo è scivolato sotto la barra di sicurezza della seggiovia precipitando da un'altezza di circa 10 metri ... fanpage.it

Precipita dalla seggiovia da 10 metri su un blocco di cemento: è gravissimo. Il 32enne è rimasto impigliato con uno scarpone nella rete sotto il seggiolino - Lo scarpone che si impiglia nella rete sotto al seggiolino della seggiovia e il 32enne è precipitato da un'altezza di 10 metri: è ... msn.com

La seggiovia scivola all’improvviso: turista 34enne muore sul colpo - facebook.com facebook

La seggiovia scivola all’improvviso: turista 34enne muore sul colpo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.