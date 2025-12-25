Schianto nella notte una donna e una bambina ferite

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente nella notte di Natale lungo la Sr73, alle porte di Arezzo, nei pressi dell'incrocio con via Salvadori. Stando ad una prima ricostruzione ci sarebbe stato uno scontro tra due vetture nel quale sono rimaste coinvolte 5 persone. Due di esse, una bambina e una donna, sono state soccorse con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Crolla parte del solaio in piena notte a Chieti, 4 persone restano ferite: tra loro una bambina di 4 anni

Leggi anche: Schianto nella notte a Cinisello Balsamo: quattro ragazze ferite dopo l’impatto tra due auto

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Schianto nella notte, una donna e una bambina ferite; Incidente tra una Opel e una Mercedes Gle: gravissima una donna; Auto si schianta fuori strada: ferita una donna, paura per una bimba di 2 anni; Carmen Benvenuti muore a 54 anni poche ore dopo il violento incidente frontale: era stata estratta dalle lamiere in fin di vita.

Schianto nella notte nel salernitano: 4 feriti usciti da discoteca - Quattro giovani di Battipaglia, usciti da una discoteca del posto a bordo della loro Smart, per cause ... iltempo.it

TERRIBILE SCHIANTO NELLA NOTTE, MUORE GIOVANE DONNA DI 33 ANNI | 04/12/2025

Video TERRIBILE SCHIANTO NELLA NOTTE, MUORE GIOVANE DONNA DI 33 ANNI | 04/12/2025

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.