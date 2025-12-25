Schianto di Natale sull' ex statale | 5 feriti grave una donna

Con l'allarme in codice rosso era stato mobilitato anche l'elisoccorso di Brescia, poi rientrato alla base senza trasportare feriti: l'incidente è avvenuto nel pomeriggio della vigilia a Roncoferraro, nel Mantovano, sull'ex Statale 482, oggi Strada provinciale. Il sinistro intorno alle 16.30: si. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Schianto di Natale sull'ex statale: 5 feriti, grave una donna Leggi anche: Impatti tremendo sulla Statale 18 tra Paola e Fuscaldo: tre feriti, grave una donna Leggi anche: Violentissimo schianto sulla statale, morta una donna di 52 anni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Aereo precipita negli Usa: morti l'ex pilota Nascar Greg Biffle, la moglie e i due figli; Tornano a casa in taxi dopo la festa di Natale: la Tesla si schianta contro un'albero, due 19enni morti; Jet privato si schianta e prende fuoco: morto l'ex pilota Nascar Greg Biffle; Incidente a Crodo, schianto tra due auto: due feriti estratti dalle lamiere. Schianto di Natale sull'ex statale: 5 feriti, grave una donna - Con l'allarme in codice rosso era stato mobilitato anche l'elisoccorso di Brescia, poi rientrato alla base senza trasportare feriti: l'incidente è avvenuto nel pomeriggio della vigilia a Roncoferraro, ... bresciatoday.it Schianto a Natale sulla 235 a Pieve Fissiraga: due ventenni finiscono con un suv nel fossato - GIOVEDI’ MATTINA I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere i ragazzi che poi sono stati trasportati in ospedale ... ilcittadino.it

Ruba una barca piena di pacchi di Natale e si schianta contro il ponte di Rialto - Bloccata la donna che ha causato lo schianto: sarebbe già persona nota alla polizia. today.it

Incidente nella notte di Natale a Diepoldsau: cinque feriti, uno grave, dopo schianto sulla Espenstrasse. Strada chiusa per ore, ingenti i soccorsi sul posto. #incidente x.com

Schianto di Natale sulla Variante, ci sono feriti https://ebx.sh/BSgM64 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.