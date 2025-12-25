Scappa dalla clinica e lo ritrovano morto in un canale

E' stato ritrovato senza vita il corpo di Vincenzo Lombardi, il 64enne di Marcianise che domenica scorsa (21 dicembre) si era allontanato da una clinica nella zona di Lago Patria. E' stato ritrovato all'interno di un canale per le acque piovane lungo via Madonna del Pantano, nell'area compresa.

