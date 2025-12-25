Santo Stefano a Roma | gli eventi da non perdere il 26 dicembre in città
Archiviata la Vigilia e anche il Natale, il giorno di Santo Stefano è l'occasione ideale per uscire di casa e andare a visitare Roma, in tutta la sua bellezza, tra luminarie, presepi e scintillanti alberi di Natale.Ma il 26 dicembre è anche la giornata perfetta per visitare qualche mostra. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Eventi Natale e Santo Stefano a Milano: 10 cose da fare il 25 e 26 dicembre 2025
Leggi anche: Natale a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere da mercoledì 24 a venerdì 26 dicembre
Cosa fare a Roma a Natale e Santo Stefano: aperture gratuite e tanti eventi; Cosa fare il 26 dicembre in Italia: da Nord a Sud, idee per un Santo Stefano memorabile; Natale e Santo Stefano a Roma tra concerti gratuiti, mostre e visite straordinarie: ecco tutti gli eventi; Regali dell'ultimo minuto e shopping. Tutti i centri commerciali aperti a Roma a Natale.
Cosa fare a Roma a Natale e Santo Stefano: aperture gratuite e tanti eventi - Cosa fare a Roma a Natale e Santo Stefano: tra aperture gratuite, concerti e mostre, la città diventa un palcoscenico diffuso tutto da vivere. msn.com
Natale e Santo Stefano a Roma tra concerti gratuiti, mostre e visite straordinarie: ecco tutti gli eventi - In questi due giorni, la Capitale si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico diffuso, nel quale ... msn.com
Natale selvaggio al Bioparco di Roma: giochi, animali e la magia della Befana per tutta la famiglia - Dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 il Bioparco di Roma si trasforma in un luogo ancora più speciale, dove la magia del Natale incontra il mondo degli ... funweek.it
Anche nel giorno di Santo Stefano, nel consueto orario mattutino, presso l'Area Fiera in Via Spinazzola, si terrà il mercato festivo: TURNO A. - facebook.com facebook
Sinnai, guardia medica chiusa a Natale e Santo Stefano x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.