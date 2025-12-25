Santanché sulla neve Meloni col maglione A te e famiglia citazioni da film | gli auguri di Natale della politica

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale 2025 e arrivano i messaggi di auguri dalla politica italiana, ormai rito "digitale" gestito dai social media manager di ognuno: video-selfie, foto davanti all’albero o al presepe, clip istituzionali. C'è anche chi mostra insofferenza e se la cava con citazioni di grandi classici natalizi o. 🔗 Leggi su Today.it

santanch233 sulla neve meloni col maglione a te e famiglia citazioni da film gli auguri di natale della politica

© Today.it - Santanché sulla neve, Meloni col maglione "A te e famiglia", citazioni da film: gli auguri di Natale della politica

Leggi anche: "Anche a te e famiglia": gli auguri di Natale social del premier Meloni

Leggi anche: «Anche a te e famiglia»: gli auguri social di Giorgia Meloni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

santanch233 neve meloni maglioneGli auguri social dei politici: Santanchè nella neve, il maglione di Meloni, Salvini e il «primo Natale da assolto dopo 5 anni» - Il video della ministra Santanchè in mezzo alla neve: «Buon Natale a chi mi vuole bene e a chi mi vuole male». msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.