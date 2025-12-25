Il Festival di Sanremo deve ancora cominciare ma già circolano voci di tensioni tra due artiste in gara: una rivalità silenziosa che avrebbe radici nel passato. Ecco chi sono le due cantanti e qual è la causa della discordia. Leggi anche: Sanremo 2026, una famosa cantante si dissocia: «Io in gara? Non ho mai proposto un brano!» Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato, ma il clima intorno alla prossima edizione si sta già scaldando. Dopo l’annuncio ufficiale dei big in gara, sui social e sulle riviste di settore hanno iniziato a circolare indiscrezioni su presunte tensioni tra due artiste molto attese. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sanremo deve ancora iniziare ed è già guerra tra due cantanti donne: ecco chi sono e cosa è successo

Leggi anche: “Ecco i nomi”. Sanremo 2026, l’annuncio ufficiale: chi sono i 24 cantanti in gara

Leggi anche: Rivelati i 24 protagonisti di Sanremo Giovani: ecco chi sono i cantanti in gara

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

«Sanremo è celebre in Italia per Festival, Casinò, Milano-Sanremo e rally, deve tornare ad esserlo anche per il calcio». Così il presidente della Sanremese, Alessandro Masu ha motivato l’ingresso in società dei due nuovi soci presentati al Comunale: Christia - facebook.com facebook