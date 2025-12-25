Samira Lui a Sanremo 2026? Pier Silvio Berlusconi | Un azzardo Fossi in lei sarei prudente
Pier Silvio Berlusconi resta tiepido circa l’eventualità di un passaggio temporaneo in Rai di Samira Lui nell’ipotesi che Carlo Conti le chieda di condurre il Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Samira Lui resta senza Sanremo 2026 (e niente matrimonio): le sue parole spiazzano. Perché; Samira Lui rompe il silenzio sulla sua presenza a Sanremo: le dichiarazioni (e il consiglio di Pier Silvio); Le voci su Samira Lu diventano ingestibili, adesso è Pier SIlvio Berlusconi a parlare | La sua reazione scatena un’altra ondata; Samira Lui: «Niente nozze o figli, prima voglio una casa e un lavoro stabile. Mamma non voleva uomini nel mio letto».
«Se fossi Samira sarei prudente, sarebbe una mossa azzardata». Così Pier Silvio Berlusconi avrebbe commentato la possibile partecipazione di Samira Lui come co-conduttrice al Festival di Sanremo, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi dopo la fe - facebook.com facebook
