Samira Lui a Sanremo 2026? Pier Silvio Berlusconi | Un azzardo Fossi in lei sarei prudente

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pier Silvio Berlusconi resta tiepido circa l’eventualità di un passaggio temporaneo in Rai di Samira Lui nell’ipotesi che Carlo Conti le chieda di condurre il Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Samira Lui resta senza Sanremo 2026 (e niente matrimonio): le sue parole spiazzano. Perché; Samira Lui rompe il silenzio sulla sua presenza a Sanremo: le dichiarazioni (e il consiglio di Pier Silvio); Le voci su Samira Lu diventano ingestibili, adesso è Pier SIlvio Berlusconi a parlare | La sua reazione scatena un’altra ondata; Samira Lui: «Niente nozze o figli, prima voglio una casa e un lavoro stabile. Mamma non voleva uomini nel mio letto».

samira sanremo 2026 pierSamira Lui a Sanremo 2026? Pier Silvio Berlusconi: “Un azzardo. Fossi in lei, sarei prudente” - Pier Silvio Berlusconi resta tiepido circa l’eventualità di un passaggio temporaneo in Rai di Samira Lui nell’ipotesi che Carlo Conti le chieda di ... fanpage.it

samira sanremo 2026 pierSamira Lui a Sanremo 2026, Pier Silvio Berlusconi sbotta: “Mossa azzardata”, il precedente con Gerry Scotti - Il retroscena sulla frenata di Pier Silvio Berlusconi su Samira Lui co- libero.it

samira sanremo 2026 pierSamira Lui co-conduttrice di Sanremo 2026? La parole di Pier Silvio Berlusconi - Dopo essersi imposta come uno dei volti rivelazione dell’anno a Mediaset, la 27enne è indicata con insistenza come una delle protagoniste femminili della kermesse canora, al via a febbraio ... today.it

