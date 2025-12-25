Salvini | Separare una famiglia anche nel giorno di Natale una violenza di Stato

"Separare una famiglia anche nel giorno di Natale, una violenza di Stato senza senso e senza precedenti. Non avremo pace e non ci fermeremo finché questi bimbi non torneranno fra le braccia amorevoli di mamma e papà". Questo quanto scritte sui social da Matteo Salvini, leader della Lega. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

