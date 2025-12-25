Senza scomodare l’impegno patriottico della senatrice Isabella Rauti, volata in Gibuti “emozionata e onorata di condividere il Natale con chi tiene alto il Tricolore”, vale a dire i militari là di stanza, e nemmeno il sobrio videomessaggio della ministra Daniela Santanchè, apparsa col colbacco e gli stivali impellicciati per dire che, insomma, lei gli auguri li fa anche “a chi mi vuole male”, i principali leader politici il 25 di dicembre hanno mostrato un po’ della loro quotidianità, senza dimenticare di strizzare l’occhio – che caso – al proprio elettorato. Ed ecco allora la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con un bel maglione rosso natalizio su cui, ovviamente, campeggia la scritta “famiglia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini polemico, Schlein con Cluedo, Calenda che cita Vanzina e Meloni col maglione rosso: gli auguri di Natale dei leader politici

