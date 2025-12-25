Sale in auto in centro a Milano e scopre il ladro che gli sta rubando i regali di Natale | 29enne arrestato

Un 29enne è stato arrestato alla Vigilia di Natale per aver provato a rubare dei pacchetti regalo da un'auto parcheggiata in via Verri a Milano. Il proprietario si è accorto e lo ha inseguito. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

