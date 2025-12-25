Salah via dal Liverpool? La mossa che potrebbe spostare il destino dell’egiziano Cosa succederà nelle prossime ore

Salah via dal Liverpool? In programma questa mossa con il club inglese per il futuro dell’esterno egiziano. Cosa succederà. Il futuro del “Faraone” è avvolto nella nebbia, ma il Liverpool è deciso a diradarla una volta per tutte, nel bene o nel male. La permanenza di Mohamed Salah ad Anfield è tornata prepotentemente in discussione e, con l’apertura del mercato invernale ormai imminente, la dirigenza inglese ha pianificato la mossa decisiva per sbloccare lo stallo. L’addio non è un’ipotesi esclusa, tutt’altro, ma i Reds non hanno ancora abbandonato la pista del chiarimento definitivo per trattenere la loro stella. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

