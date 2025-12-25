Ryanair lascia a terra milioni di passeggeri a Natale | quando il cielo d’Europa si svuota per scelta

Il giorno di Natale il traffico aereo europeo perde improvvisamente migliaia di movimenti. Oltre tremila voli semplicemente non esistono: non per neve, scioperi o emergenze operative, ma per una decisione precisa di Ryanair. Il colosso low cost, prima compagnia del continente e quarta al mondo per numero di voli, il 25 dicembre spegne i motori e ferma l'intera flotta per circa 36 ore. Nessun Boeing.

