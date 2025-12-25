Russia e Thailandia | il mare come spazio di manovra strategica

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Sud-Est asiatico, dove le rotte commerciali coincidono sempre più con le linee di frizione geopolitica, la cooperazione navale tra Russia e Thailandia assume un significato che va oltre il folklore delle visite di cortesia e delle esercitazioni dimostrative. Dietro l’intensificarsi degli scambi militari si intravede una logica di lungo periodo: costruire interoperabilità, fiducia operativa e canali informativi in uno spazio marittimo sempre più conteso. Le relazioni tra Mosca e Bangkok non sono un’invenzione recente. Affondano le radici in una tradizione di contatti militari che risale a oltre un secolo fa e che, negli ultimi dieci anni, è stata formalizzata da accordi di cooperazione e programmi di formazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

russia e thailandia il mare come spazio di manovra strategica

© It.insideover.com - Russia e Thailandia: il mare come spazio di manovra strategica

Leggi anche: Thailandia, i bagagli volano in mare: turisti disperati sul ponte

Leggi anche: Israele, Russia e Thailandia: Bangkok, nuovo crocevia della guerra economica

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Russia, maxi esercitazione nel Mare di Barents: 150 navi da guerra, 120 aerei e 10 sistemi missilistici - Il quartier generale della Flotta del Nord a Severomorsk non ha ancora specificato quante navi della sua marina prenderanno parte, ma un ... ilmessaggero.it

UCRAINA: Ue e Canada chiudono spazio aereo alla Russia - L'Unione europea e il Canada hanno dichiarato che avrebbero impedito agli aerei russi di entrare nel loro spazio aereo, unendosi ad altri Paesi nel bloccare l'accesso della Russia alle ... milanofinanza.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.