Rudiger Juve per la difesa spunta un nome suggestivo | è un fedelissimo di Spalletti Attenzione alla situazione contrattuale
del tedesco. Il mercato della Juventus potrebbe presto arricchirsi di un profilo di caratura mondiale per blindare ulteriormente la retroguardia. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Libero, la dirigenza bianconera starebbe monitorando con estrema attenzione la situazione di Antonio Rüdiger, colonna difensiva del Real Madrid. Il difensore tedesco, classe 1993, ha un contratto con i Blancos in scadenza nel giugno 2026. Questa tempistica rende la prossima sessione estiva un momento cruciale: senza un rinnovo con il club spagnolo, il Real potrebbe trovarsi nella condizione di dover valutare offerte per non rischiare di perdere il calciatore a parametro zero l’anno successivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: Tonali rinnova col Newcastle? Spunta un nuovo nome per rinforzare la difesa…
Leggi anche: “A gennaio vieni alla Juve”, Spalletti ha già chiamato un fedelissimo della SSC Napoli
TJ - Juventus, nuovo obiettivo a centrocampo: spunta Tyler Morton del Lione.
Juve, mercato 2023: l'eventuale cessione di Skriniar al Real Madrid libererebbe Rudiger - Il possibile trasferimento di Milan Skriniar al Real Madrid nella prossima finestra estiva di calciomercato, potrebbe liberare Antonio Rudiger per la Juventus. it.blastingnews.com
The XI ready for battle Here’s the team selected for #JuveRoma, powered by EA SPORTS FC - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.