Ruba una stecca di sigarette e cerca di scippare una borsetta
Strappa le sigarette ad una donna e poi prova a rubare la borsetta ad un'altra.Dovrà rispondere di due rapine, una delle quali tentata, un diciannovenne residente nel Vco, ritenuto responsabile di due episodi avvenuti il 18 novembre nel centro di Omegna. Nel primo caso il giovane ha strappato una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
