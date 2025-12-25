Rossetto rosso per l'inverno | una proposta indecente di sfumature

POCHI COSMETICI dividono gli animi quanto un rossetto rosso. Colore radicale per eccellenza, evoca emozioni forti come le sue sfumature e non conosce mezze misure: o lo si ama, o lo si declina con l’imbarazzo di una proposta indecente. Indossarlo, in effetti, significa sfoggiare un’insegna luminosa su tutto ciò che, a volte, vorremmo passasse inosservato. Il nostro viso, la nostra femminilità, persino la nostra voce, che, avvolta da una cornice carminio, sembra alzarsi di un semitono quando entriamo in una stanza affollata. Il rossetto rosso è un’emozione. «Il rosso è un’emozione, prima ancora che una tinta», dice ad Amica l’ esperta di strategie cromatiche e trend forecaster Desolina Suter. 🔗 Leggi su Amica.it

Il rossetto rosso e le sue più indecenti sfumature per il 2026.

