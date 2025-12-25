Ronaldo raggiungerà quota 1000 gol in carriera? Il ct Martinez non ha dubbi sull’ex Juve | Sarà solo una conseguenza lui ha questo segreto

Ronaldo raggiungerà quota 1000 gol in carriera? Martínez lo difende: le reti sono una conseguenza del lavoro. Il ct analizza il momento di CR7. Il traguardo storico dei 1000 gol in carriera non deve essere interpretato come una sterile ossessione statistica, bensì come la logica conseguenza di un’etica lavorativa che non conosce eguali nel mondo del calcio moderno. Questa è la ferma convinzione espressa da Roberto Martínez, attuale commissario tecnico del Portogallo, che attraverso le colonne del quotidiano spagnolo Marca ha voluto blindare pubblicamente la posizione di Cristiano Ronaldo. Il tecnico ha spiegato con chiarezza come il fuoriclasse, nonostante l’avanzare dell’età, stia attraversando un momento psicofisico eccellente, derivante proprio dalla sua mentalità vincente di vivere la competizione giorno per giorno, senza l’ansia di dover raggiungere numeri prefissati a tutti i costi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

