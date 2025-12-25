Le ultime sul mercato giallorosso tra entrate e uscite La Roma è pronta a rivoluzione il proprio reparto offensivo. Con Bailey e Ferguson bocciati da Gasperini, il club giallorosso ha ritenuto necessario cambiare volto all’attacco. Zirkzee, come raccontato, è sempre più vicino e il club romanista ha definito un accordo con l’olandese. Raspadori ha dato la sua disponibilità, con gli intermediari al lavoro per trovare una intesa sulla formula con l’Atletico Madrid: la società di Trigoria non vorrebbe impegnarsi troppo stabilendo in questa fase un obbligo garantito. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma, subito tre colpi: la rivoluzione è pronta

Leggi anche: Ranucci, il pedinamento da Roma poi la bomba con la miccia a mano | Tre boati, due colpi, «quell’esplosione non è stata l’unica»

Leggi anche: Maker Faire 2025: Roma torna al centro della rivoluzione tecnologica per tre giorni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Rapina in un supermercato; I Mazzarella fiutano la stangata, raffica di confessioni in udienza; Cocktail bar dato alle fiamme vicino Roma: la vendetta di due minorenni dopo un rimprovero dei titolari; Lvpa Frascati (calcio, Promozione), il dg Borsa: “Seferi colpo di mercato importante. E non finisce qui…”.

Colpi di pistola su un 40enne mentre dormiva per strada a Roma, l'ipotesi di una ritorsione. La fuga in auto - Come ogni sera, da molto tempo a questa parte, aveva allestito il suo letto in un angolo sulla strada alla periferia Est di Roma. ilmessaggero.it