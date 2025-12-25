Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di Natale lungo una delle principali arterie di collegamento della Capitale. Un uomo ha perso la vita mentre percorreva la via Aurelia, in un tratto molto trafficato soprattutto nelle ore diurne, dove anche una minima distrazione può avere conseguenze drammatiche. La dinamica, ancora in fase di ricostruzione, ha lasciato pochi dubbi sull’esito tragico dello schianto. L’allarme è scattato poco dopo le 10, quando alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di una moto incidentata e di una persona riversa sull’asfalto. I soccorsi si sono attivati immediatamente, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Roma, motociclista muore sulla via Aurelia: perde il controllo e finisce contro il guardrail

Roma, centauro muore sulla via Aurelia, aveva 49 anni: la sua moto è finita contro il guardrail - Pattuglie della polizia locale del Gruppo Aurelio sono intervenute intorno alle 10. ilmattino.it

Roma, incidente bici-moto: il ciclista Teodolo Theodoli muore in ospedale dopo tre giorni di agonia - Il ciclista era stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santo Spirito e poi trasferito al San Camillo per l'aggravarsi delle sue condizio ... roma.corriere.it