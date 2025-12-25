Roma il mercato per la rincorsa Champions entra nel vivo

Per restare agganciata al treno Champions fino all’ultima giornata, la Roma sa di non poter restare ferma. La squadra di Gian Piero Gasperini ha bisogno di nuova linfa, soprattutto nei reparti chiave, e dal 1° gennaio il lavoro di Frederic Massara entrerà nella fase decisiva. Il mercato invernale rappresenta un passaggio obbligato, non una semplice opportunità: servono rinforzi veri, pronti subito. L’idea della dirigenza è chiara. Intervenire senza stravolgere, ma alzando il livello qualitativo della rosa, seguendo indicazioni precise arrivate dallo staff tecnico. L’attacco resta il primo nodo da sciogliere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il mercato per la rincorsa Champions entra nel vivo Leggi anche: Vlahovic a gennaio? Roma tentata: il tema contratto entra nel vivo Leggi anche: Natale, Roma entra nel vivo: Village natalizi, spettacoli e attrazioni tra Villa Borghese e Cinecittà La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Juve di Spalletti stende la Roma di Gasperini e rientra in piena corsa Champions: è una vittoria che vale il doppio; Serie A: La Juve batte la Roma, ora la zona Champions è a un punto; Roma scatenata, la rivoluzione d'inverno è servita: Zirkzee e Raspadori per l'assalto Champions; Roma, sfuma Renan Lodi: il terzino va all’Atletico Mineiro. Mercato di gennaio, attacco allo scudetto: Fullkrug al Milan, la Roma aspetta Zirkzee e Raspadori. Inter e Juve si incrociano su Frattesi - Il Milan ha preso Fullkrug, la Roma chiude per Zirkzee e tenta Raspadori. msn.com

Serie A: La Juve batte la Roma, ora la zona Champions è a un punto - All'Olimpico Lazio e Cremonese non si fanno male, finisce 0- ansa.it

Calciomercato Roma, Zirkzee e Raspadori: Massara è scatenato. Le ultime - Ad un passo da Zirkzee e in piena trattativa per l'ex Napoli, il ds giallorosso sta trattando ufficialmente con l'Atletico Madrid per accontentare Gasperini ... romatoday.it

Roma, chi parte e chi resta: ecco le scelte di mercato su Ferguson, Bailey e Tsimikas - facebook.com facebook

#Roma, chi parte e chi resta: ecco le scelte di mercato su Ferguson, Bailey e Tsimikas x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.