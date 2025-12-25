Rogo alla ' Campania Energia' sindaco Scoglio indagato

"Sono indagato". Un' annuncio lapidario quello del primo cittadino di Teano Giovanni Scoglio affidato ad un post su Facebook, in occasione degli auguri per le festività natalizie, l'avviso di garanzia ricevuto. L'indagine riguarderebbe l'incendio che ha colpito l'impianto della "Campania.

Rogo alla 'Campania Energia', sindaco Scoglio indagato - L'annuncio del primo cittadino di Teano sui social: “Sono sereno e ripongo piena fiducia nella magistratura, che rappresenta un’istituzione fondamentale del nostro Paese e che certamente farà chiarezz ... casertanews.it

Rogo in un palazzo, paura a Napoli ma nessun ferito. Le fiamme sono partire da una cantina. Evacuato l'edificio #ANSA x.com

