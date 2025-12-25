Anche se la pausa invernale è un ricordo del passato, quando ci si ritrova attorno al tavolo delle feste è normale fare il punto della situazione. Arrivare al meglio alla fine dell’anno è sempre più importante e la Juventus targata Spalletti ci è riuscita alla grande. La classifica sorride finalmente ai bianconeri, anche se i quattro punti dalla vetta della classifica sono dovuti al fatto che Napoli, Inter e Milan hanno una partita da recuperare ma l’ ottimismo che si respira alla Continassa è giustificato. Dopo il pesante tonfo al Maradona, il tecnico toscano è riuscito ad infilare tre vittorie importanti tra Champions e campionato, battendo in maniera convincente due rivali per l’Europa che conta come Bologna e Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rivoluzione Spalletti: la sua Juventus può davvero farcela a lottare per lo scudetto?

Leggi anche: Secondo voi la Juve di Spalletti può lottare per lo scudetto?

Leggi anche: Spalletti carico per la sua prima panchina bianconera: «Ci chiamiamo Juventus, il nostro confronto deve essere sempre con la storia! Scudetto? Tutti vogliono lottare per qualcosa»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Spalletti verso la rivoluzione in Juve-Roma: svolta Mckennie e cambio modulo in vista, le ultime; Rivoluzione Spalletti: la sua Juventus può davvero farcela a lottare per lo scudetto?; Juventus, tre punti per guarire dal mal di trasferta: Spalletti si rilancia mentre studia la rivoluzione; Spalletti è la rivoluzione filosofica di cui la Juventus aveva bisogno, dal corto muso al coraggio.

Pagina 2 | Pagelle Juve: Openda tortura, Yildiz bottarga sulle vongole. Spalletti, rivoluzione silenziosa - Voti e giudizi dei bianconeri dopo la vittoria contro la Roma di Gasperini: Mckennie lascia il segno, Kelly maturo ... tuttosport.com