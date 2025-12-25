Ritardi treni fino a 90 minuti durante la vigilia di Natale caos nelle stazioni

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pomeriggio della vigilia di Natale complicato per il trasporto ferroviario a lunga percorrenza. La circolazione, secondo quanto fa sapere Rete ferroviaria italiana, ha subito ritardi fino a un'ora a causa di un inconveniente tecnico nei pressi di Casoria (Napoli). I tecnici sono intervenuti e la. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

