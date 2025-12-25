Rissa della Vigilia 20enne finito in ospedale
Il brindisi della Vigilia di Natale si è trasformato in una rissa e un 20enne ci ha rimesso un trauma cranico e una prognosi ancora riservata.E' quanto accaduto a Pignataro Maggiore dove si è verificata una rissa all'esterno di un noto locale in via Cavella.C'è stata una violenta discussione tra. 🔗 Leggi su Casertanews.it
