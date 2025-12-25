Rischio inondazioni in California per le forti piogge evacuate migliaia di persone – Video
Allarme in California per le intense precipitazioni. Le forti piogge dei giorni scorsi e quelle attese per Natale hanno aumentato il rischio di inondazioni e costretto le autorità a chiedere l’evacuazione di migliaia di persone. Nel nord dello stato c’è inoltre un elevato pericolo di forti nevicate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
