Ripetere ‘Champions’ è l’obiettivo del 2026

25 dic 2025

2025-12-24 15:19:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Lui Villarreal ha celebrato il tradizionale brindisi natalizio e, con esso, il bilancio dell’anno che si chiude da parte del presidente dell’ente Fernando Roig. Il presidente giallorosso si è detto relativamente soddisfatto dell’andamento della stagione e, pur non essendo troppo energico, ha fatto capire che gli obiettivi prefissati non sono stati raggiunti in Champions League. Roig ha chiarito i compiti di Marcelino e della squadra in questa seconda parte di stagione: qualificarsi nuovamente per la prossima Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

