Rinnovo contratto Intesa Sanpaolo l’accordo prevede la settimana cortissima
È stato firmato l’accordo sul contratto di secondo livello di Intesa Sanpaolo, che resterà in vigore dal gennaio 2026 al dicembre 2029. L’intesa, sottoscritta dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali bancarie, riguarda circa 70mila lavoratori del gruppo e definisce una prima parte del nuovo assetto normativo in vista del prossimo Piano d’impresa. Il rinnovo introduce una serie di misure su previdenza complementare, permessi retribuiti, buoni pasto, welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro, con particolare attenzione ai lavoratori più giovani, alla genitorialità e ai settori tecnologici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
