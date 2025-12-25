È stato firmato l’accordo sul contratto di secondo livello di Intesa Sanpaolo, che resterà in vigore dal gennaio 2026 al dicembre 2029. L’intesa, sottoscritta dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali bancarie, riguarda circa 70mila lavoratori del gruppo e definisce una prima parte del nuovo assetto normativo in vista del prossimo Piano d’impresa. Il rinnovo introduce una serie di misure su previdenza complementare, permessi retribuiti, buoni pasto, welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro, con particolare attenzione ai lavoratori più giovani, alla genitorialità e ai settori tecnologici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rinnovo contratto Intesa Sanpaolo, l’accordo prevede la settimana cortissima

Leggi anche: Intesa Sanpaolo, col rinnovo del contratto di secondo livello introdotto un avanzato sistema di welfare

Leggi anche: Intesa Sanpaolo, rinnovato il contratto di secondo livello

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

INTESA SANPAOLO, ACCORDO DI RINNOVO CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO; Sindacati e Intesa rinnovano il contratto di secondo livello: c’è anche la «settimana cortissima; Intesa Sanpaolo, First Cisl: accordo importante su ticket pasto, previdenza complementare e sistema di welfare; Parte il confronto per il rinnovo del Contratto Collettivo di 2° Livello del Gruppo ISP.

Rinnovo contratto Intesa Sanpaolo, l’accordo prevede la settimana cortissima - Firmato il rinnovo del contratto Intesa Sanpaolo: previdenza, welfare e orari più flessibili. quifinanza.it