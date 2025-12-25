A cinquant'anni dalla morte di Sergio Ramelli i tempi sono maturi per intitolargli una scuola. Ucciso a colpi di chiave inglese ad appena 19 anni da alcuni militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia Operaia, l'unica colpa di Ramelli era quella di essere un giovane di destra che non ha avuto paura di esporre in un tema il proprio biasimo verso le Brigate Rosse aggiungendovi una nota di biasimo verso il mondo politico per il mancato cordoglio istituzionale di fronte alla morte di due militanti del Msi. In maniera non chiara, quel tema arrivò nelle mani dei collettivi di sinistra che lo esposero in bacheca pubblica tacciandolo di fascismo: erano gli anni del processo politico, dei docenti sotto pressione da parte dei collettivi rossi e del potere totale nelle dei gruppi giovanili "armati" dagli adulti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Riflessione sui principi costituzionali". Ecco la prima scuola intitolata a Sergio Ramelli

Leggi anche: Nardò, la prima scuola in Italia intitolata a Sergio Ramelli

Leggi anche: A Nardò (Lecce) la prima scuola intitolata a Sergio Ramelli, martire della violenza comunista

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il nuovo istituto comprensivo di piazza Pastore sarà intitolato a Sergio Ramelli; Dalla Costituzione ai palchi, Roma celebra il nuovo anno con Capodarte; A Nardò la Giunta intitola nuova scuola a Sergio Ramelli, prima in Italia; A Nardò Lecce la prima scuola intitolata a Sergio Ramelli martire della violenza comunista.

Prima casa e pignoramento - Premessa di principio La tutela dell’abitazione principale costituisce un nodo centrale nel rapporto tra diritti sociali, responsabilità patrimoniale ... blogsicilia.it