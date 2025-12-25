Riccò di Fornovo auto si schianta contro un albero Tre feriti | 23enne incastrato è grave

Un'auto è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero, per cause in corso di accertamento, mentre stava percorrendo strada Magnana a Riccò di Fornovo. Le tre persone che si trovavano all'interno sono rimaste feriteL'incidente si è verificato poco prima delle ore 13 di giovedì 25. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

