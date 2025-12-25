Riccione il caso Villa Mussolini | potrà cambiare il nome non la sostanza

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

25 dic – Il nome – o meglio il cognome – di Benito Mussolini continua a far discutere. Anche agli sgoccioli del 2025, anche (e soprattutto) nella sua sua solatìa terra di Romagna. La polemica natalizia riguarda più precisamente la sempre – almeno dagli anni ‘30 del secolo scorso – ridente Riccione. Ormai l’abbiamo capito, alla cancel culture non c’è mai fine: così dopo la revoca della cittadinanza al noto statista predappiese, la sinistra locale sta tornando alla carica per smantellare un altro pezzo di storia della Perla Verde. Una corsa a tre. Stiamo parlando di quel che sarà di Villa Mussolini. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

riccione il caso villa mussolini potr224 cambiare il nome non la sostanza

© Ilprimatonazionale.it - Riccione, il caso Villa Mussolini: potrà cambiare il nome, non la sostanza

Leggi anche: Villa Mussolini a Riccione è in vendita e il Comune vuole acquistarla

Leggi anche: Villa Mussolini, il Comune di Riccione presenta l'offerta per l'acquisto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Aperture straordinarie nei giorni di festa per le mostre a Villa Franceschi e Villa Mussolini; Villa Mussolini, il Comune di Riccione presenta l'offerta per l'acquisto; Il Comune di Riccione formalizza l'offerta per Villa Mussolini; Villa Mussolini, il Comune di Riccione va avanti: formalizzata l’offerta.

riccione caso villa mussoliniRiccione punta all’acquisizione definitiva di Villa Mussolini - La giunta comunale ha infatti autorizzato formalmente la presentazione dell’offerta per l’acquisto dello storico ... altarimini.it

riccione caso villa mussoliniVilla Mussolini a Riccione, il Comune formalizza l’offerta: via libera all’acquisizione - Il Comune di Riccione procede con gli atti per l’acquisizione di Villa Mussolini. chiamamicitta.it

riccione caso villa mussoliniVilla Mussolini a Riccione: scaduto il termine per le offerte, tre candidature per l’acquisto - 00 è scaduto il termine per consegnare al Notaio Mauro Plescia di Rimini le buste contenenti quanto richiesto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini per l’offerta di acquisto di ... altarimini.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.