25 dic – Il nome – o meglio il cognome – di Benito Mussolini continua a far discutere. Anche agli sgoccioli del 2025, anche (e soprattutto) nella sua sua solatìa terra di Romagna. La polemica natalizia riguarda più precisamente la sempre – almeno dagli anni ‘30 del secolo scorso – ridente Riccione. Ormai l’abbiamo capito, alla cancel culture non c’è mai fine: così dopo la revoca della cittadinanza al noto statista predappiese, la sinistra locale sta tornando alla carica per smantellare un altro pezzo di storia della Perla Verde. Una corsa a tre. Stiamo parlando di quel che sarà di Villa Mussolini. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Riccione, il caso Villa Mussolini: potrà cambiare il nome, non la sostanza

Leggi anche: Villa Mussolini a Riccione è in vendita e il Comune vuole acquistarla

Leggi anche: Villa Mussolini, il Comune di Riccione presenta l'offerta per l'acquisto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Aperture straordinarie nei giorni di festa per le mostre a Villa Franceschi e Villa Mussolini; Villa Mussolini, il Comune di Riccione presenta l'offerta per l'acquisto; Il Comune di Riccione formalizza l'offerta per Villa Mussolini; Villa Mussolini, il Comune di Riccione va avanti: formalizzata l’offerta.

Riccione punta all’acquisizione definitiva di Villa Mussolini - La giunta comunale ha infatti autorizzato formalmente la presentazione dell’offerta per l’acquisto dello storico ... altarimini.it