Regione Fico cerca di varare la Giunta | salgono le quotazioni di Bonavitacola
Aumentano, nelle ultime ore, le possibilità per Fulvio Bonavitacola, già vice presidente della Giunta Regionale De Luca, di entrare all’interno del nuovo esecutivo Regionale, guidato dal Presidente Roberto Fico. Bonavitacola, in ogni caso, entrerebbe in quota “A Testa Alta”, riducendo, a quanto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Nella giunta regionale di Fico De Luca vuole imporre Bonavitacola: trattative in stallo
Leggi anche: Giunta regionale Fico, Bonavitacola non entra. A De Luca la proposta: indica una donna assessore
Nella giunta regionale di Fico De Luca vuole imporre Bonavitacola: trattative in stallo; Regione, arrivano le prime due nomine di Roberto Fico.
Nella giunta regionale di Fico De Luca vuole imporre Bonavitacola: trattative in stallo - È sul fedelissimo di Vincenzo De Luca che si impantana la trattativa per la giunta Fico in Regione Campania. fanpage.it
Regione Campania, Fico stringe sulla Giunta: arriva il capo di gabinetto è il tecnico Comparone - Si tratta di Francesco Comparone, consigliere parlamentare di lunga ... ilmattino.it
Nuova sede della Regione, Fico: «Nessun pregiudizio - Perché, proprio ora che con Vincenzo De Luca è stata siglata la pace, è meglio non inimicarselo sul progetto a lui più caro. ilmattino.it
Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato questa mattina a Roma il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Vita Web Tv #NoteDelPresidente #regione #campania #RobertoFico - facebook.com facebook
Regione, intesa tra Fico e Mastella, ma De Luca non molla su Bonavitacola x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.