Il ritorno di Checco Zalone al cinema era uno degli eventi più attesi del 2025. Con l’uscita di Buen Camino, arrivata nelle sale nel periodo natalizio, il dibattito si è riacceso immediatamente: il nuovo film di Checco Zalone funziona davvero? È cambiato qualcosa nel suo modo di fare commedia? E soprattutto, come è stato accolto dal pubblico e dalla critica? Le ricerche online parlano chiaro. Le ricerche sul nuovo film di Zalone sono esplose in queste ore, segno di un interesse che va ben oltre il semplice successo al botteghino. Quando esce un film di Zalone, il cinema italiano si ferma, osserva e discute. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Recensione nuovo film di Checco Zalone: perché Buen Camino fa discutere

