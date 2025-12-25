re carlo triste a natale per la decisione di beatrice che infrange le regole

Un Natale difficile quello della famiglia reale inglese. Non il primo, considerando che l’anno scorso sia Kate sia Carlo stavano fronteggiando le reciproche malattie, ma potevano comunque consolarsi, insieme. Quest’anno invece le festività arrivano in un momento in cui la monarchia trema dopo lo scandalo che ha investito (l’ex Principe) Andrea, collegato al caso Epstein. Re Carlo, in particolare, deve fare i conti con scelte complicate e gli esperti riferiscono che quello del sovrano è un “Natale triste”, in particolare per la scelta della Principessa Beatrice, che rompe una regola non scritta stabilita dalla Regina Elisabetta. 🔗 Leggi su Dilei.it

Natale amaro per Victoria e David Beckham: bloccati sui social dal figlio Brooklyn.

Natale difficile per re Carlo dopo la foto choc del fratello Andrea steso sulle ginocchia di cinque ragazze: ecco chi sono i 43 invitati al pranzo a Sandringham - La foto del principe Andrea con le ragazze di Epstein getta un'ombra sul Natale reale. ilfattoquotidiano.it