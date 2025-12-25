Re Carlo | Serve riconciliaziazione come dopo la Seconda guerra mondiale Quella sfida ci ha uniti
Re Carlo ha chiesto agli inglesi la riconciliazione dopo un anno di divisione sempre più profonda "Le persone devono trovare forza nella diversità delle proprie comunità per garantire che il bene sconfigga il male", ha affermato nel discorso di Natale, citando lo spirito della generazione della Seconda guerra mondiale che "si è unita per affrontare la sfida che si presentava, dimostrando qualità che hanno plasmato sia il Regno Unito che il Commonwealth". "La fine della Seconda guerra mondiale è ormai ricordata da sempre meno di noi, con il passare degli anni", ha sottolineato Carlo III. "Ma il coraggio e il sacrificio dei nostri militari, uomini e donne, e il modo in cui le comunità si sono unite portano con sé un messaggio senza tempo per tutti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
