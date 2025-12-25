Re Carlo III ha affermato che il pellegrinaggio di Gesù per la pace e la riconciliazione è una “preghiera per i nostri tempi” nel suo messaggio annuale di Natale guardando indietro al 2025. Nel discorso preregistrato, ha accennato all’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, affermando che il sacrificio compiuto dai militari e dalle donne è stato “senza tempo”. Il re ha anche detto di essere incoraggiato dal desiderio condiviso di pace nei suoi incontri con persone di tutte le fedi, rimarcando il suo viaggio “storico” in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV. Il messaggio è stato registrato presso l’Abbazia di Westminster, con l’esibizione del famoso coro della chiesa, nonché di Canti dall’Ucraina e del Coro della Royal Opera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Re Carlo celebra il pellegrinaggio di Gesù nel discorso di Natale

