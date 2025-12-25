Raspadori uomo mercato | l'Atletico Madrid fissa il prezzo e non intende trattare vuole quella cifra
Giacomo Raspadori è un obiettivo di mercato della Roma ed è seguito anche dalla Lazio. L'Atletico Madrid non lo giudica incedibile ma ha fissato un prezzo alto per l'eventuale cessione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
