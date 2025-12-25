Raspadori l’Atletico Madrid fissa il prezzo Per rivedere in Serie A l’ex obiettivo della Juventus servirà sborsare questa cifra Tutti i dettagli

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raspadori, qual è il prezzo fissato dall’Atletico Madrid fissa il prezzo? Per rivedere in Italia l’ex obiettivo della Juventus servirà versare questa cifra. Il nome di Giacomo Raspadori torna prepotentemente a scaldare l’asse di mercato tra Italia e Spagna. L’attaccante della Nazionale, trasferitosi all’ Atlético Madrid appena pochi mesi fa, nel corso dell’ultima sessione estiva, sembra aver già preparato le valigie per un ritorno in Serie A. La Roma, alla ricerca di qualità e duttilità per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista del girone di ritorno, ha individuato nel classe 2000 il rinforzo ideale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

raspadori l8217atletico madrid fissa il prezzo per rivedere in serie a l8217ex obiettivo della juventus servir224 sborsare questa cifra tutti i dettagli

© Juventusnews24.com - Raspadori, l’Atletico Madrid fissa il prezzo. Per rivedere in Serie A l’ex obiettivo della Juventus servirà sborsare questa cifra. Tutti i dettagli

Leggi anche: Raspadori uomo mercato: l’Atletico Madrid fissa il prezzo e non intende trattare, vuole quella cifra

Leggi anche: Raspadori Roma, fumata bianca sempre più vicina: l’accordo con l’Atletico Madrid sarebbe davvero ad un passo. I dettagli della possibile operazione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

raspadori l8217atletico madrid fissaRaspadori uomo mercato: l’Atletico Madrid fissa il prezzo e non intende trattare, vuole quella cifra - L’Atletico Madrid non lo giudica incedibile ma ha fissato un prezzo alto per l’eventuale cessione. fanpage.it

raspadori l8217atletico madrid fissaRoma, offerta per Raspadori: l'Atletico Madrid fissa il prezzo e le condizioni - ha proposto un prestito di 2 milioni con diritto di riscatto a 20. msn.com

raspadori l8217atletico madrid fissaDalla Spagna: "Raspadori, l'Atletico Madrid fissa il prezzo" - Nonostante l'interesse della Roma per un prestito con diritto di riscatto, il club spagnolo prenderebbe in considerazione solo un accordo che gli permetta di recuperare i 22 milioni di euro investiti ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.