Raspadori l’Atletico Madrid fissa il prezzo Per rivedere in Serie A l’ex obiettivo della Juventus servirà sborsare questa cifra Tutti i dettagli
Raspadori, qual è il prezzo fissato dall’Atletico Madrid fissa il prezzo? Per rivedere in Italia l’ex obiettivo della Juventus servirà versare questa cifra. Il nome di Giacomo Raspadori torna prepotentemente a scaldare l’asse di mercato tra Italia e Spagna. L’attaccante della Nazionale, trasferitosi all’ Atlético Madrid appena pochi mesi fa, nel corso dell’ultima sessione estiva, sembra aver già preparato le valigie per un ritorno in Serie A. La Roma, alla ricerca di qualità e duttilità per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista del girone di ritorno, ha individuato nel classe 2000 il rinforzo ideale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
