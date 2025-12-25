Rapina nel Quadrilatero della moda la sera della vigilia di Natale | arrestato un uomo

Ha cercato di rubare i regali di Natale e poi è scappato. Una volta raggiunto, è stato trovato in possesso di un orologio Cartier, indagato in stato di libertà per ricettazione e arrestato per rapina impropria.L’inseguimentoÈ successo la sera della Vigilia di Natale, intorno alle 19, in via Verri. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Torna l'ordinanza di Natale: niente dj set e alcol la sera della vigilia

Milano, rapina nel Quadrilatero della moda: strappano il Rolex a 72enne con moglie e figlia - La famiglia era stata a cena in un ristorante in via Sant'Andrea: rapinati dell'orologio da 80 mila euro ... msn.com

