Raid russo vicino Sumy | due feriti

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

1.14 Il capo dell'amministrazione militare della regione di Sumy, nel nordest ucraino, accusa le forze russe di aver colpito coi droni la zona di Verkhnie Pishchane ferendo due persone: lo riporta l'agenzia di stampa ucraina Ukrinform. Secondo il governatore, Serhii Kryvosheienko, le forze russe hanno colpito anche una non meglio specificata infrastruttura nel distretto di Kovpakivskyi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

