Raid russo vicino Sumy | due feriti

Ucraina, non si ferma il massacro. Raid russo su Sumy, uccisa famiglia di 4 persone: 2 erano bambini - Una famiglia di quattro persone, madre, padre e i loro due bambini, è rimasta uccisa in un raid di un drone russo nella regione di Sumy, nel nordest dell'Ucraina.

Oltre 700.000 soldati russi sono schierati lungo la linea del fronte

Ucraina, raid russo sugli impianti energetici di Kremenchuk

Ucraina-Russia news oggi, nuovi attacchi mentre si lavora alla pace: raid su Odessa, droni di Kiev colpiscono il Mar Caspio

