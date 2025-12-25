Raid russi su Odessa un morto e feriti

9.40 Attacchi russi sulle infrastrutture portuali nella regione di Odessa. Un morto e almeno 2 feriti durante il bombardamento. Danni a locali amministrativi e produttivi e a un magazzino. Incendi in alcune strutture. Raid anche sulla regione di Sumy: colpita la zona di Verkhnie Pischchane e due persone ferite. Nel distretto di Kovpakivskyi colpita una infrastruttura non meglio specificata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Bombardamenti russi colpiscono depositi di oli a Odessa - I depositi di olio di girasole dell'azienda ginevrina Allseeds Group sono stati colpiti da bombardamenti russi nei pressi della città portuale ucraina di Odessa. laregione.ch