Raid russi su Odessa un morto e feriti
9.40 Attacchi russi sulle infrastrutture portuali nella regione di Odessa. Un morto e almeno 2 feriti durante il bombardamento. Danni a locali amministrativi e produttivi e a un magazzino. Incendi in alcune strutture. Raid anche sulla regione di Sumy: colpita la zona di Verkhnie Pischchane e due persone ferite. Nel distretto di Kovpakivskyi colpita una infrastruttura non meglio specificata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Bombardamenti russi colpiscono depositi di oli a Odessa - I depositi di olio di girasole dell'azienda ginevrina Allseeds Group sono stati colpiti da bombardamenti russi nei pressi della città portuale ucraina di Odessa. laregione.ch
Ucraina, pesanti raid russi nella notte su Odessa. Scatta l’allarme: oltre un milione di famiglie senza luce - L’attacco, durato quattro ore, è stato definito dall’amministrazione locale “uno dei più vasti raid aerei nemici”. affaritaliani.it
Ucraina, raid russo contro regione Odessa: sette morti - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca vede «alcuni segnali, anche da parte di Kiev» che indicano la disponibilità dell’Ucraina a dialogare, ma resta il blocco sulle questioni terr ... ilsole24ore.com
