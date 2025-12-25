Ragazzo 14enne accusato di molestie dopo la morte di una coetanea Il padre della vittima | Resti la mia principessa

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta un giallo la morte della 13enne Madison Richardson, deceduta a Manchester il 24 novembre. Arrestato un 14enne per molestie. Le indagini sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Ragazzo 14enne accusato di molestie dopo la morte di una coetanea. Il padre della vittima: Resti la mia principessa; La morte di Fallou, condannato a 11 anni il coetaneo che lo uccise con una coltellata al cuore.

